Социолог: в мае рейтинг «Согласия» упал до самого низкого уровня

Последние рейтинги партий, которые свидетельствуют об уровне их популярности среди избирателей в мае, не демонстрируют заметных изменений, сказал агентству ЛЕТА руководитель агентства социологических исследований SKDS Арнис Кактиньш.

Он отметил, что у большинства партий в Латвии имеются проблемы со стабильностью симпатий сторонников - большая часть населения свой выбор в ходе ежемесячных опросов делает под влиянием сиюминутных эмоций.

На вопрос о снижении в мае рейтинга «Согласия», Кактиньш ответил, что это, скорее всего, означает, что повышение его рейтинга в апреле не было ростом, и партия остается в своем «традиционном коридоре», когда один месяц рейтинг растет, а в следующий снова падает.

Как сообщалось, в мае рейтинг «Согласия» упал до самого низкого уровня за последний год, тем не менее оно по-прежнему остается самой популярной партией.

В мае за «Согласие» были готовы проголосовать 19,1% респондентов, тогда как в апреле - 23,2%. Рейтинг Союза «зеленых» и крестьян в мае вырос на 1,8 процентного пункта до 14,6%.

Национальное объединение «Все для Латвии!»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ в мае поддерживали 7% респондентов, «Единство» - 3,7%. Рейтинги обеих партий по сравнению с апрелем снизились - нацобъединения на 1,3 процентного пункта, «Единства» - на 1,2 процентного пункта.

Партию «KPV LV» в мае поддерживали 3% избирателей, объединение «Для развития»/«За» - 3%, Новую консервативную партию - 2,4%, Латвийское объединение регионов - 1,7%, «No sirds Latvijai» - 1,6%, Русский союз Латвии - 1,2%, объединение Латвийской социал-демократической рабочий партии, «Честь служить нашей Латвии» и Христианского демократического союза - 0,4%, партию «Прогрессивные» - 0,4%.

Еще 27,5% опрошенных не знали, за кого голосовать, а 13,7% не собираются участвовать в выборах.