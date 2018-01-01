1 из 100: Эйнар Цилинскис - экономист, который не любит запоминать цифры

В преддверии выборов в 13 Сейм, которые пройдут уже этой осенью, а именно 6 октября 2018 года, Русский TVNET методично знакомит с сотней депутатов нынешнего созыва. Коротко и по делу предлагаем справку об образовании, зарплате и главных свершениях каждого народного избранника. Герой сегодняшнего дня - Эйнар Цилинскис, избранный от партии «Все для Латвии» (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Экономист по образованию, представитель национального объединения уже давненько в Сейме, он избирался три созыва подряд. Видимо, Цилинсикс изрядно подустал от политики, потому что в 13 Сейм нынешний депутат стартовать не планирует.

На конкретные вопросы от команды TVNET, например, каков размер пособия за 4-го ребенка и каждого следующего, Цилинскис отвечать отказался, заявив:

«Я не считаю, что в современном мире стоит запоминать эти цифры и даже не буду пробовать угадывать ответы на подготовленные вопросы

– в любое время можно посмотреть ответы в мобильном телефоне. Важно знать, где искать, а не держать это в голове».

Таким образом в видео интервью политик сразу перешел к своим самым значимым достижениям в работе Сейма нынешнего созыва.

Таковыми Цилинскис считает «Закон о социальном предпринимательстве» и связанное с ним законодательство – политик руководил рабочей группой и в результате успешного сотрудничества с Министерством благосостояния, Финансов, а также негосударственным сектором закон был принят. Правда, в этой сфере еще необходимы улучшения.

Второй блок, которым гордится политик, связан с культурой, а вернее с памятниками культуры – он приложил руку к принятию «Закона о сакральном наследии» и другим законам отрасли. В-третьих, депутат подчеркнул создание фонда инноваций.

В вопросах климата и среды деятельность Цилинскиса по его собственному признанию была менее успешной.