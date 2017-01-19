Рига будет претендовать на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году

Рига вместе с Минском будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, сообщили в четверг представители обеих сторон.

Вопрос о месте проведения чемпионата 2021 года Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решит на ежегодном съезде в мае.

Первый и единственный раз чемпионат мира по хоккею высшего дивизиона проходил в Риге в 2006 году, а в Минске чемпионат проводился относительно недавно - в 2014 году.

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Как сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы, в Минск отправились президент Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Айгар Калвитис и генеральный секретарь федерации Виестур Козиолс, а также председатель Рижской думы Нил Ушаков, чтобы представить совместную заявку Риги и Минска на проведение чемпионата 2021 года в двух городах.

Рига была кандидатом на проведение чемпионата мира в 2014 и в 2018 годах, а в 2017 году пыталась добиться этого права вместе с Копенгагеном.

Чемпионат этого года также пройдет в двух городах - немецком Кельне и столице Франции Париже.