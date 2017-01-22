Во Франции футболист получил желтую карточку за нелепый пас вратарю

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти на 30-й минуте матча чемпионата Франции с «Нантом» опустился на колени и головой катнул мяч своему вратарю Кевину Траппу.

К удивлению парижских футболистов арбитр встречи Йохан Амель остановил игру, наградил итальянца желтой карточку и назначил свободный удар из штрафной площади гостей.

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Несмотря на возмущения игроков «Пари Сен-Жермен», судья матча оказался прав. Правило ФИФА N12 трактует умышленную передачу вратарю мяча головой, грудью, коленом и другими частями тела в качестве неспортивного поведения. Нарушение фиксируется, даже если голкипер в итоге не взял мяч в руки.


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