ФИФА подсчитала, сколько денег в России потратили на футболистов

Футбольные клубы из России в прошлом году потратили на приобретения игроков свыше 114 млн долларов, что на 383% превышает показатели 2015 года. Об этом говорится в отчете, обнародованном пресс-службой Международной федерации футбола (ФИФА).

Расходы всех клубов в мире на переходы футболистов достигли новых рекордных отметок и составили 4,79 млрд, что на 14,3% больше чем в 2015 году.

Большую часть составляют трансферы европейских клубов - 3,93 млрд (+11,5%). Среди национальных футбольных федераций наибольший объем расходов был зафиксирован в Великобритании - 1, 37 млрд.

Реклама

Большую активность продемонстрировали и китайские клубы, накупившие игроков на 451 млн. С 2013 года размах покупок Поднебесной вырос в 17 раз.

Всего в 2016 году в мире состоялись рекордные 14591 сделки по трансферам футболистов. Прошлогодний показатель был превышен почти на тысячу.