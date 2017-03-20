Биатлонист Мартен Фуркад избежал дисквалификации за ошибку на стрельбище

Французский биатлонист Мартен Фуркад избежал наказания за нарушение регламента во время первой стрельбы в гонке с общего старта заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Фуркад вышел на старт гонки с пустой обоймой и обнаружил отсутствие патронов на первом огневом рубеже. Новую обойму кинул спортсмену тренер французов, что запрещено правилами, так как этот процесс должен был происходить через судей на стрельбище. Тем не менее, француз избежал дисквалификации.

Как говорится в заявлении Международного союза биатлонистов (IBU),

дисквалифицировать Фуркада было бы слишком строго, так как ошибся тренер.

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«На первой стрельбе Мартен Фуркад поднял руку и попросил помощь, следуя правилам. В его обойме не было патронов. На его поднятую руку не отреагировало ни одно официальное лицо, и французский тренер бросил ему новую обойму. Это не соответствует правилам, однако жюри решило, что Фуркад делал все правильно и было бы слишком строго дисквалифицировать его из-за ошибки тренера», - говорится в сообщении.

В итоге Фуркад стал победителем гонки и обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок с общего старта.

В Кубке мира-2016/17 Мартен Фуркад завоевал большой Хрустальный глобус, а также победил во всех четырех дисциплинах - спринте, пасьюте, индивидуальных гонках и масс-старте.

В нынешнем сезоне Мартен одержал 14 индивидуальных побед на этапах Кубка мира и повторил рекорд шведской биатлонистки Магдалены Форсберг.

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