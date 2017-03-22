Победителя хоккейного матча в Калгари определили с помощью подброшенной монеты

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Победителя матча одной из юниорских хоккейных лиг Северной Америки определили с помощью подбрасывания монеты, сообщает портал CTV News.

Основное время решающей игры на выбывание в Калгари между местным клубом «Роялс» и «Ранглерс» из Баффало за место в следующем раунде плей-офф завершилось вничью. По правилам соперники должны были провести десятиминутный овертайм и, если потребуется, серию буллитов, однако организаторы из-за плотного графика решили прибегнуть к помощи жребия.

Тренеры обеих команды вышли в центр площадки и проследили за подброшенной монетой, которая указала на победу «Баффало Ранглерс».

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Для игроков и болельщиков, среди которых были родители юных хоккеистов, это стало полной неожиданностью.

Трибуны призывали продолжить соревнование по спортивному принципу, но организаторы были непреклонны: оплаченное время кончилось, и на лед вот-вот должны были выйти другие команды.

«Это реальный жесткий способ закончить сезон. Итоги нашей работы на протяжении года подвела монета. Мне трудно было объяснить это группе очень расстроенных 19-летних подростков. Наш вратарь до сих пор не понял, что произошло», - заявил тренер «Роялс» Джарвис Бендер.

Местная федерация пообещала избегать ситуаций такого рода в будущем и объяснила конфуз дефицитом льда в городе, где хоккеем занимаются 14 тысяч человек.


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