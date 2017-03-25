Первую квалификацию сезона в «Формуле-1» выиграл Льюис Хэмилтон

Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в квалификации первого этапа «Формулы-1» в новом сезоне - Гран-при Австралии, который проходит в Мельбурне.

«Пока уик-энд складывается замечательно, - приводит слова трехкратного чемпиона мира Sky Sports. - Я горд за нашу команду.

Смена правил была значительной и стала большим вызовом для всех, и команда много трудилась, чтобы сделать машину такой, какой она была сегодня. Валттери прекрасно поработал, и это здорово для «Мерседеса«. Гонка в воскресенье будет плотной».

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Вторым в квалификации стал немец Себастьян Феттель (+0,268) из «Феррари», на третьей позиции расположился еще один пилот «Мерседеса» финна Вальттери Боттаса (+0,293). Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят занял девятое место.

Отметим, что Даниэль Риккьярдо в начале третьего сегмента разбил свою машину: австралиец не справился с управлением, болид в одном из поворотов трассы ушел в занос и задней частью ударился об отбойник. После этого квалификация была остановлена на несколько минут.

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