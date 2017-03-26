Сезон «Формулы-1» начался с победы Себастьяна Феттеля

 

Фото: ALBERT GEA / REUTERS

Пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель победил на Гран-при Австралии - первом этапе нового сезона чемпионата «Формулы-1». Сегодня по итогам гонки в Мельбурне немец стал первым с результатом 1 час 24 минуты 11,670 секунды.

«Я был не совсем доволен своим стартом, немного прокрутились колёса, но я старался сохранять давление, чтобы донести послание: мы здесь, чтобы бороться. Немного повезло, что Льюис попал в трафик, - сказал Себастьян после победы. - Борьба за титул? Всё ещё далеко впереди. Сейчас мы просто на седьмом небе после сегодняшнего старта сезона».

Второе место занял стартовавший с поул-позишн британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (+9,975), третье - его партнер по команде финн Вальттери Боттас (+11,250).

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Семь пилотов не смогли завершить гонку. Второй этап чемпионата пройдет в Китае.


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