ФИФА не увидела причин отбирать у России ЧМ-2018

Международная федерация футбола не рассматривает возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России, заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура.

«У нас нет никаких причин отбирать чемпионат мира у России. Сегодня (в день празднования 100 дней до начала Кубка Конфедераций, в котором принял участие двукратный чемпион мира Кафу) мы получаем новые подтверждения того, как Россия хочет провести этот турнир», — цитирует Самуру газета «Ведомости».

«Участие таких звезд, как Кафу, снижает риск бойкота. Мы регулярно приглашаем мировые СМИ в Россию, чтобы они увидели не только то, как идет подготовка к чемпионату мира, но и то, что Россия — это прекрасная и безопасная страна», — добавила она.

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Самура подчеркнула, что пятый операционный визит по стадионам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года, который завершился в начале марта, не выявил серьезных претензий по темпам подготовки или по степени готовности стадионов и средств размещения.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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