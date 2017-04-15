Сборная Латвии во второй раз в истории обыграла Швецию

В субботу, 15 апреля, сборная Латвии по хоккею провела второй проверочный матч против сборной Швеции. После пятничного поражения со счетом 1:4 наша команда бросила все силы на то, чтобы отыграться, и победила в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3.

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Примечательно, что эта победа над сборной Швеции стала для Латвии второй в истории.

Отметим, что первый период наша сборная провалила - уже на первой минуте в ворота Мерзликина был назначен буллит, который реализовал Юхан Рино. На протяжении всей двадцатиминутки шведы преобладали на площадке, и в середине игрового отрезка увеличили разрыв в счете до 0:2.

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Однако после перерыва сборная Латвии здорово прибавила и начала перехватывать инициативу, запирая противника в зоне и вынуждая ошибаться. Это привело к закономерному результату - на девятой минуте второго периода Микс Индрашис сократил разрыв в счете, а ровно через 5 минут Гунар Скворцов установил ничейный результат.

Латвийцы на этом не остановились, и на 37-й минуте матча Индрашис сделал дубль, впервые выведя команду вперед.

Отыграться шведы сумели только во второй половине третьего периода - дубль сделал все тот же Рино.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов сильнее оказалась сборная Латвии, причем единственную шайбу забросил Индрашис, на счету которого в этом матче хет-трик.

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