Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в своем аккаунте в Facebook.