Боксер отрезала косу во время взвешивания ради участия в чемпионате

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Боксер из Челябинска Ирина Русских отрезала косу во время взвешивания, чтобы принять участие в чемпионате России. Об этом сообщил пользователь Борис Валиев со ссылкой на тренера отечественной сборной Ивана Шидловского в своем аккаунте в Facebook.

Русских на процедуре взвешивания превысила максимально допустимый показатель на 50 граммов. Чтобы избежать дисквалификации, спортсменка отрезала свою косу. В результате она провела на турнире пять боев, дошла до финала и завоевала серебряную медаль.

Чемпионат России по боксу проходил в Грозном.

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