«Ювентус» не пустил «Барселону» в полуфинал Лиги чемпионов

Лионель Месси
 

Лионель Месси. Фото: AP/LETA

Итальянский «Ювентус» завоевал путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА по итогам двухматчевого противостояния с испанской «Барселоной», одолев каталонцев с общим счетом 3:0. Ответная встреча соперников на «Камп Ноу» завершилась нулевой ничьей.

Неделю назад в Турине игроки «Старой синьоры» забили в ворота «Барсы» три безответных мяча, а в ответной игре на поле соперника не позволили ему совершить еще один исторический камбэк. Каталонцы изо всех сил старались отыграться, как в предыдущем раунде с «Пари Сен-Жермен», но оборона туринцев действовала безупречно, позволив им сохранить задел после первого матча.

Обладателем четвертой путевки в полуфинал стал «Монако», представляющий чемпионат Франции. Монегаски в ответном матче четвертьфинала на своем поле одержали победу над «Боруссией» из Дортмунда со счетом 3:1. У победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3'), Радамель Фалькао (17') и Валер Жермен (81'). У проигравших забил Марко Ройс (48').

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Первая встреча команд, прошедшая в Дортмунде, также завершилась победой «Монако» (3:2).

Таким образом, в среду определился весь квартет полуфиналистов. Ранее четвертьфинальную стадию Лиги чемпионов успешно преодолели финалисты прошлогоднего розыгрыша - мадридские клубы «Атлетико» и «Реал». Состав пар определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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