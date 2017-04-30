Самый титулованный футбольный клуб Латвии выставлен на продажу

Латвийский футбольный клуб «Сконто» (Рига), ранее признанный неплатежеспособным, выставлен на продажу.

На конгрессе Латвийской футбольной федерации, который состоялся в пятницу, было объявлено о том, что клуб выставлен на продажу.

В пакете, сумма которого не сообщается, предлагается приобретение товарного знака «Сконто», принадлежащих на данный момент игроков. Сообщается, что долги клуба не перейдут к новому владельцу «Сконто».

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В декабре суд Видземского предместья Риги признал «Сконто» неплатежеспособным.

Ранее в феврале 2016 года «Сконто» не получил лицензии на участие в чемпионате высшей лиги Латвии

и был отправлен в 1-й дивизион. После этого клуб попросил начать процесс правовой защиты, чтобы урегулировать его финансовые проблемы.

«Сконто» является самым титулованным футбольным клубом Латвии. Он становился чемпионом страны 14 раз, в его активе также восемь побед в Кубке страны.

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