Футболист забил гол в свои ворота ударом через себя

 

Фото: Скриншот видео

Футболист из швейцарской команды «Пюи» забил гол эффектным ударом в падении через себя. Правда, в свои ворота. Вратарь команды с ударом не справился.

Футбольный клуб «Пюи» 3 мая играл с командой «Ренан» в полуфинале кубка швейцарского кантона Во. Несмотря на гол в собственные ворота, «Пюи» не проиграл: основное и дополнительное время закончилось вничью, а по пенальти футболисты «Пюи» выиграли и прошли в финал. На сайте клуба коротко рассказывается о победе, но ничего не говорится про красивый гол в свои ворота.

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