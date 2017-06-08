Остапенко победила Бачински и вышла в финал «Ролан Гаррос»

Сегодня, 8 июня в Париже на «Ролан Гаррос» состоялся полуфинальный матч, в котором латвийская теннисистка Елена Остапенко победила соперницу из Швейцарии Тими Бачински со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 и стала финалисткой турнира.

Примечательно, что и Остапенко, и Бачински проводят матч в дни рождения. Остапенко в четверг исполняется 20 лет, тогда как Бачински на 8 лет старше. На одиночных турнирах соперницы ранее не встречались, однако они хорошо друг друга знают. В октябре прошлого года Остапенко с Бачински вместе играли в парных соревнованиях турнира серии «Premier» в Пекине, где достигли четвертьфинала.