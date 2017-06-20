Латвийская женская сборная по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Латвийская женская сборная по баскетболу сегодня одержала победу над сборной Сербии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Матч одной восьмой финала сборная Латвии выиграла с результатом 75:70 (24:12, 10:20, 19:19, 22:19). Выхода в четвертьфинал латвийские девушки не добивались с 2011 года.
В четверг латвийским баскетболисткам предстоит сразиться с Испанией.
Латвийская команда на Чемпионате Европы:
- 16 июня 16.00 - c Россией 59:71
- 17 июня 13:30 - с Черногорией 76:55
- 19 июня 13:30 - с Бельгией 58:62
- 20 июня 19.00 - с Сербией 75:70