Латвийская женская сборная по баскетболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Латвийская женская сборная по баскетболу сегодня одержала победу над сборной Сербии и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Матч одной восьмой финала сборная Латвии выиграла с результатом 75:70 (24:12, 10:20, 19:19, 22:19). Выхода в четвертьфинал латвийские девушки не добивались с 2011 года.

В четверг латвийским баскетболисткам предстоит сразиться с Испанией.

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Латвийская команда на Чемпионате Европы:

16 июня 16.00 - c Россией 59:71

17 июня 13:30 - с Черногорией 76:55

19 июня 13:30 - с Бельгией 58:62

20 июня 19.00 - с Сербией 75:70

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