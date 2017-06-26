Всемирная федерация тхэквондо решила избавиться от курьезной аббревиатуры WTF

Генеральная ассамблея Всемирной федерации тхэквондо объявила о ребрендинге и смене аббревиатуры из-за многочисленных шуток и кривотолков в отношении своего сокращенного названия.

Название организации изменится с World Taekwondo Federation (WTF) на World Taekwondo (WT).

Дело в том, что аббревиатура WTF совпадает с расхожим сокращением в интернет-сленге нецензурной фразы what the fuck (вольный русский перевод - «что за хрень»). В федерации тхэквондо сочли, что это отрицательно сказывается на ее образе.

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«Мы должны развиваться и адаптироваться в конкурентном мире, чтобы оставаться актуальными для молодых и современных аудиторий. В эпоху цифровых технологий аббревиатура нашей федерации создала негативные коннотации, не имеющие к ней отношения, поэтому было важно провести ребрендинг, чтобы лучше взаимодействовать с нашими поклонниками», - говорится в пресс-релизе федерации.

При этом фигурка спортсмена, изображавшая в старом логотипе ныне пропавшую букву «Т», будет сохранена.

Новый логотип федерации, который был изменен впервые с 1973 года, будет представлен на чемпионате мира по тхэквондо в Южной Корее. После этого его будут использовать во всех официальных сообщениях, рекламных материалах и фирменных товарах.