Ковальчук объявил о своих планах вернуться в НХЛ, где его ждут несбывшиеся мечты

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Нападающий СКА Илья Ковальчук планирует покинуть санкт-петербургский клуб после сезона-2017/18 Континентальной хоккейной лиги и вновь перебраться за океан в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

«Думаю, что этот сезон в СКА будет для меня крайним. Может, будет локаут в НХЛ, но на следующий год я хочу туда вернуться. Есть еще несбыточные мечты, которые остались там. Дай бог, что что-то получится», - цитирует «Р-Спорт» заявление Ковальчука, сделанное им в эфире телеканала «Россия 24».

Илья рассматривал вариант отъезда в НХЛ еще в нынешнем олимпийском сезоне, однако в итоге отказался от этих планов. В июле 34-летний хоккеист подписал с клубом из Петербурга новый однолетний контракт.

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За океаном правами на форварда владеет клуб «Нью-Джерси Дэвилз». В 2010 году хоккеист заключил с «Дьяволами» 15-летнюю сделку на 100 миллионов долларов, но три года спустя объявил о желании вернуться в Россию, где в июле 2013 года подписал четырехлетний контракт со СКА.

В составе СКА Ковальчук дважды становился обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). Всего за 299 игр в составе питерских армейцев Илья набрал 297 (124+173) очков, став лучшим бомбардиром клуба.

В НХЛ на счету Ковальчука 417 шайб и 399 передач в 816 матчах регулярного чемпионата и 11 шайб и 16 передач в 32 встречах плей-офф.

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