Овечкин возглавил рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта Forbes

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии русскоязычного издания журнала Forbes. Хоккеист заработал за год 14 миллионов долларов.

На втором и третьем местах состоящего из 50 позиций перечня — исполнители Филипп Киркоров и Григорий Лепс (получили гонорары на суммы 7,4 и 6 миллионов долларов соответственно). За ними следует Тимати (6,6 миллиона) и Дима Билан (6 миллионов).

«Лидер рейтинга российских звезд 2016 года теннисистка Мария Шарапова переместилась на 19-ю строчку, ее доходы за год снизились более чем в 7 раз

— с 21,9 миллиона до 3 миллионов долларов. Она была дисквалифицирована за употребление допинга в июне 2016 года, но, несмотря на это, сохранила отношения с большинством своих спонсоров», — отмечает издание.

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Forbes также обращает внимание на то, что хоккеист Сергей Бобровский (8,5 миллиона), голкипер «Коламбус Блю Джекетс», попал в рейтинг впервые и сразу в десятку — на 8-е место.

В десятку лидеров также вошли нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин (6-е место; 9,5 миллиона),

певец Егор Крид (7-е место; 4 миллиона), сопрано Анна Нетребко (9-е место; 7,5 миллиона). Замыкает топ-10 телеведущая Ксения Собчак с двумя миллионами дохода.

При составлении рейтинга учитывались три фактора: доходы за год (с 1 июня 2016-го по 31 мая 2017-го), упоминания в прессе и на телевидении, а также интерес к персоне в интернете (количество запросов о звезде в поисковике «Яндекс»).

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