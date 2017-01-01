Самый высокооплачиваемый футболист мира сел на скамейку запасных

Самый высокооплачиваемый футболист мира Карлос Тевес был выведен из основного состава китайского клуба «Шанхай Шеньхуа» из-за проблем с лишним весом, сообщает портал Sky Sports.

Новый главный тренер команды Ву Цзиньсу заявил, что звездный форвард не выйдет на поле в ближайших матчах. По той же причине на скамейку запасных усадили и хавбека Фредди Гуарина.

«Тевес не готов физически - у него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и игроков, и если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку на матч. Я тренировал много звездных футболистов, и репутация здесь не играет никакой роли», - заявил тренер.

33-летний

Карлос Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016 года, став при этом самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 38 миллионов евро в год.

В этом сезоне аргентинец забил два мяча и отдал четыре голевые передачии, пропустив около половины игр своей команды из-за травмы. На счету колумбийца Фредди Гуарина шесть забитых мячей.