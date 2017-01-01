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17 антидопинговых агентств требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Национальные антидопинговые агентства 17 стран выступили за отстранение сборной России от соревнований на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. При этом они не возражают против участия в ОИ отдельных российских атлетов под нейтральным флагом.

Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для чистых атлетов на Играх-2018. У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет чистой из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года», — цитирует The Guardian заявление руководителей агентств.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило снятие обвинений с 95 российских спортсменов.

Допинг
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