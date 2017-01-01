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Шарапова рассказала о зависти со стороны российских теннисисток

Gazeta.ru
Мария Шарапова | Фото: AP/Scanpix

Теннисистка Мария Шарапова рассказала об отношениях с другими российскими спортсменками.

«Я столкнулась с завистью. Мне завидовали не потому, что я выигрывала и была сильной соперницей, а потому, что снималась во всех этих рекламах. Некоторых теннисисток это просто выводило из себя.

Лена Дементьева всегда ездила на турниры с мамой. Она буквально сверлила меня взглядом и всегда смотрела косо. Однажды я узнала от своего массажиста, который работал со многими россиянами, что Дементьева не может заключить ни одного контракта в Японии, потому что все компании выбрали меня», — написала Шарапова в своей автобиографии.

Мария Шарапова
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