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Российская фигуристка поменяла гражданство накануне Олимпиады

rus.postimees.ee
Фото: Sputnik/Scanpix

Чемпионка мира среди юниоров 2009 года, фигуристка Любовь Илюшечкина получила канадское гражданство. 25-летняя фигуристка до 2014 года выступала за Россию, после чего начала кататься в паре с Диланом Московичем, представляя Канаду.

«Сегодня мой второй день рождения. Мне действительно повезло получить канадское гражданство и возможность представлять лучшую страну в мире на международном уровне», — написала Илюшечкина на своей странице в Instagram.

Таким образом, Илюшечкина получила право выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

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