Рижское «Динамо» проиграло 12-й матч подряд. На этот раз «Адмиралу»

В среду рижское «Динамо» в «Арена Рига» провело очередной матч регулярного сезона КХЛ. Затяжная серия поражений продолжилась - подопечные Сандиса Озолиньша не сумели дать достойный отпор владивостокскому «Адмиралу» и уступили со счетом 2:5.

Первый период:

С первых же секунд матча «Динамо» полностью завладело инициативой и прижало соперника к воротам. Броски по воротам Игоря Бобкова следовали один за другим, но шайба отказывалась пересечь линию ворот.

На пятой минуте игрового отрезка «Адмирал» сумел убежать в одну из немногих контратак,

Вадим Краснослободцев въехал в зону рижан и легко бросил шайбу в сторону вратаря, но на ее пути оказался Георгий Пуяц, который подставил клюшку и поразил собственные ворота - 0:1.

После пропущенной шайбы «динамовцы» продолжили яростно атаковать, но решающего броска все не было. На 8-й минуте периоде две минуты штрафа получил Владирим Ткачев, но розыгрыш лишнего рижане до логичного завершения довести не сумели.

В середине двадцатиминутки правила нарушил Роберт Липсбергс, и «Адмирал» свой шанс не упустил -

Роберт Саболич точно бросил от синей линии и Джастин Питерс оказался бессилен - 0:2.

Вскоре рижане вновь получили возможность сыграть в большинстве и вновь не реализовали попытку.

В оставшееся до перерыва время подопечные Сандиса Озолиньша раз за разом атаковали ворота Бобкова, но он действовал на последнем рубеже безупречно.

Второй период:

Во втором периоде ситуация на площадке выровнялась. На это повлияли удаления в составе рижского «Динамо», произошедшие на 3-й и 4-й минуте игрового отрезка. Сначала Лукас Лессио, а затем и Нериюс Алишаускас были удалены за опасную игру высоко поднятой клюшкой. В итоге, рижанам пришолось почти полминуты играть втроем против пятерых противников.

Впрочем, нужно отдать должное - меньшинство «динамовцы» выстояли уверенно, а затем бросились в атаку. Соперник был вынужден ошибаться, что привело к удалениям, однако игра в большинстве у латвийского клуба не клеилась.

В середине периода рижане вновь завладели инициативой, но ненадолго - на 15-й минуте Брэндон Макмиллан атаковал противника не по правилам и получил 2+10 минут штрафа.

«Динамо» отыграло у меньшинстве минуту, а затем удаление получил игрок «Адмирала» Джеймс Райт.

Игра 4 на 4, а затем и в большинстве результата не принесла, но стоило вернуться на лед пятому игроку россиян, как

«Адмирал» убежал в отличную контратаку и Владимир Бутузов точным броском довел счет до 0:3.

В оставшиеся до перерыва две с лишним минуты рижане пытались отыграть хотя бы одну шайбу, и даже сыграли в большинстве, но счет на табло до сирены так и не изменился.

Третий период:

Заключительный период начался с яростных атак «Динамо». Подопечные Сандиса Озолиньша пытались если не забросить шайбу, то хотя бы затолкать ее в ворота вместе с вратарем и защитниками, но тщетно.

На пятой минуте периода две минуты штрафа получил Микс Индрашис и игра выровнялась, работы хватало как у Джастина Питерса, так и у Игоря Бобкова.

На 13-й минуте одна из атак «Адмирала» снова завершилась броском с дальней дистанции и взятием ворот -

счет до 0:4 довел Владимир Ткачев.

Рижане раз за разом атаковали ворота россиян, но заключительного броска не хватало катастрофически.

За 2 минуты и 27 секунд до финальной сирены зрители на трибунах вскочили на ноги - «Динамо» отыграло одну шайбу!

После броска Кришьяниса Редлихса траекторию каучукового диска изменил Карл Столлери.

После заброшенной шайбы рижане не дали противнику опомниться и продолжили штурм,

прошло всего 29 секунд и шайба залетела в ворота Бобкова во второй раз - автором гола стал Микс Индрашис.

До конца матча оставалась 1 минута и 58 секунд,

Озолиньш решил поменять вратаря на шестого полевого игрока, однако «Адмирал» перехватил шайбу и довел счет до 2:5.

Таким образом, рижское «Динамо» потерпело уже 12-е поражение подряд и уверенно занимает последнюю строчку в турнирной таблице.