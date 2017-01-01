Аутсайдеры Континентальной хоккейной лиги синхронно избавились от главных тренеров

Известный специалист Игорь Захаркин завершил работу на посту главного тренера ханты-мансийского клуба «Югра» после серии из восьми поражений в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Да, я закончил свой проект в «Югре», - сказал Захаркин в интервью ТАСС. - Завтра я подпишу окончательно все бумаги».

59-летний Игорь Захаркин, известный по работе в тренерском дуэте с Вячеславом Быковым, возглавил «Югру» в конце марта 2017 года.

После 14 матчей нового сезона «Югра» занимает последнее место в Восточной конференции, имея в активе лишь девять очков.

Ранее Захаркин вместе с Быковым работал в ЦСКА, «Салавате Юлаеве», СКА, сборной России, а с 2015-го по 2017 год единолично возглавлял уфимский клуб, выиграв с ним бронзовые медали.

Эта отставка стала второй в текущем сезоне в КХЛ и второй за день. Ранее в четверг рижское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Сандисом Озолиньшем.

Латвиийская команда проиграла 12 игр подряд, что является антирекордом клуба. С пятью очками после 16 матчей команда занимает последнее место во всей лиге.

Совет клуба назначил исполняющим обязанности главного тренера Гирта Анкипанса, который также является генеральным менеджером клуба.

Ожидается, что Захаркина в «Югре» заменит бывший главный тренер «Салавата Юлаева» и «Автомобилиста» Анатолий Емелин, а пост Озолиньша занял Гиртс Анкипанс, работавший последнее время ассистентом главного тренера нижегородского «Торпедо».