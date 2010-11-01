Стартовая победная серия СКА прервалась на отметке в 20 матчей

Рекордная победная серия санкт-петербургского СКА в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прервалась на отметке в 20 матчей. Действующие обладатели Кубка Гагарина на своем льду проиграли в овертайме клубу «Сочи» со счетом 2:3.

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Плотников и Вячеслав Войнов, у гостей отличились Илья Хохлов, Евгений Лапенков и Шон Коллинз.

Петербургская команда 6 октября установила абсолютный рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, превзойдя достижение омского «Авангарда», который в середине сезона-2010/11 одержал 18 побед подряд. Серия СКА к тому же была стартовой - подопечные Олега Знарка не знали поражений с начала сезона.

Невские армейцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 21 матче. «Сочи» занимает седьмое место на Западе.