В честь Алены Остапенко назвали теннисный холл

"Это место, где Остапенко тренируется уже с детства и по-прежнему регулярно готовится к важным соревнованиям. Для детей и молодежи Остапенко – отличный пример того, как благодаря настойчивости, регулярным тренировкам и участию в соревнованиях местного и международного масштаба, можно достичь грандиозных успехов. В Латвии растет мощное поколение теннисистов, и я верю, что среди них растут и будущие талантливейшие теннисисты мира», – говорит генеральный секретарь Латвийского Теннисного союза Карлис Лейниекс.

Напомним, ведущая латвийская теннисистка Алена Остапенко признана самой прогрессирующей спортсменской в этом виде спорта в мире! 20 октября в Сингапуре были награждены самые лучшие теннисистки в мире, которые пробились в сотню сильнейших и достигли значительного прогресса в этом виде спорта.

Остапенко начала карьеры всего лишь на 44 месте, позже стало еще хуже - 77 позиция. Но сегодня латвийская теннисистка является уже седьмой «ракеткой» в мире.