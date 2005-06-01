LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» 12-летней давности

NEWSru.com
Фото: Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

Санкт-петербургский СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в чемпионате России по хоккею, набрав очки в 27-м матче кряду в рамках одного сезона.

В среду в очередном туре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) питерские армейцы на выезде со счетом 4:2 победил подмосковный «Витязь».

У победителей отличились Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Николай Прохоркин, Владислав Гавриков. За «Витязь» шайбы забросили Борна Рендулич и Алексей Макеев.

СКА набрал очки в 27-м матче подряд в одном сезоне, что стало повторением рекорда «Металлурга» в чемпионатах России сезона-2005/06.

Рекорд может пасть уже 27 октября, если СКА заработает очки в гостевом матче с братиславским «Слованом».

0 Комментарии