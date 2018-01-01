США задумали свой ЧМ по футболу: с Италией, Голландией и Чили

Федерация футбола США (USSF) рассматривает возможность проведения международного турнира, альтернативного чемпионату мира по футболу 2018 года. В нем смогут принять участие сборные, не сумевшие квалифицироваться на российский мундиаль, сообщает ESPN.

Помимо сборной США, впервые с 1986 года не сумевшей завоевать путевку на чемпионат мира, в альтернативном мундиале, в частности, смогут принять участие сборные Италии, Голландии, Ганы, Чили и других неудачников квалификации.

На данный момент USSF совместно с маркетинговым отделом Главной лиги соккера (MLS) изучают возможность организации такого соревнования. Предполагается, что оно может состояться после окончания клубного сезона и до старта чемпионата мира в России.

Пока нет ясности, будет ли это полноценный турнир или серия контрольных игр.

Подобную идею недавно озвучил популярный в США спортивный комментатор и ведущий ток-шоу Скотт Ван Пелт.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Россия принимает чемпионат мира впервые.

На сегодняшний день известен 31 участник мундиаля из 32. Ранее путевки на турнир добыли Австралия, Англия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Германия, Дания, Египет, Исландия, Испания, Иран, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Швейцария, Южная Корея, Япония, Швеция и Россия, как хозяйка турнира.

Единственную оставшуюся путевку позднее разыграют между собой в ответном матче межконтинентального стыка Перу и Новая Зеландия.