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Неймар сбежал из своего пятиэтажного особняка в Париже

Lenta.ru
Неймар | Фото: AFP/LETA

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар покинул свой пятиэтажный особняк в пригороде Парижа Ивелине. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, бразилец принял такое решение из соображений безопасности. Около дома регулярно собирались любопытные фанаты, некоторые из которых сумели проникнуть на территорию особняка. Неймар уже переехал в новый дом в том же районе.

Форвард проживал в особняке вместе с некоторыми членами семьи и близкими друзьями. Общая площадь строения — 1 тысяча квадратных метров.

16 ноября сообщалось, что Неймар в слезах просил президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу не продавать его в ПСЖ. В итоге трансфер состоялся, каталонцы получили за своего форварда 222 миллиона евро. По информации СМИ, бразилец несчастлив в своем новом клубе, потому что скучает по отцу и матери. Также он не сумел наладить отношения с партнерами, которые недовольны особым положением Неймара.

Форвард желает покинуть ПСЖ и готов рассмотреть предложения «Барселоны» и мадридского «Реала».

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