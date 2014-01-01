Мартинc Дукурс стал олимпийским чемпионом Сочи

Следственная комиссия Международного Олимпийского комитета (МОК), председателем которой является Денис Освальд, аннулировал результаты Олимпиады в Сочи в 2014 году и пожизненно отстранил от участия в Играх четырех российских скелетонистов. Следовательно, Мартинc Дукурс, который на Олимпиаде завоевал серебро, становится олимпийским чемпионом, а его старший брат Томас Дукурс получает бронзу.

Третьяков, как и ряд других российских спортсменов, подозревается в фальсификации анализов на допинг на Олимпиаде в Сочи. Дело рассматривала специальная комиссия, по рекомендации которой МОК и принял свое решение.

Также Третьякову навсегда запрещено участвовать в Олимпийских играх, поэтому он не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане.

Такие же санкции применены к российской скелетонистке Елене Никитиной, которая лишена бронзовой медали.

Таким образом, Мартин Дукурс стал первым латвийским спортсменом после восстановления независимости, завоевавшим титул чемпиона на зимней Олимпиаде.





