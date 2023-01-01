Россия отказалась от ЧМ по баскетболу в ответ на допинг-скандалы

Россия отозвала свою заявку на проведение чемпионата мира по баскетболу 2023 года в ответ на допинг-скандалы. Об этом заявили в пресс-службе Российской федерации баскетбола (РФБ) со ссылкой на президента Андрея Кириленко.

«Учитывая негативное отношение мирового спортивного сообщества к российским атлетам и к отечественному спорту в целом, мы приняли решение отказаться от дальнейшей борьбы за право проведения ЧМ. Мы проделали большой объем работы и получили хороший опыт», — сказал Кириленко и поблагодарил всех, кто принимал участие в продвижении российской заявки.

22 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину золотой и бронзовой медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. В результате этого Россияопустилась на второе место по количеству медалей на ОИ-2014.

По мнению вице-премьера Виталия Мутко, доказательств вины россиян нет, а решения принимаются исходя из написанного сценария.

В начале ноября комиссия МОК пожизненно отстранила лыжников Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Олимпиадах. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. В общей сложности Россия лишилась пяти медалей Игр в Сочи — двух золотых, двух серебряных и бронзовой.