Церемония вручения награды состоялась в пятницу, 30-летний аргентинец принял приз из рук предыдущего обладателя награды - его партнера по команде уругвайца Луиса Суареса. В прошлом сезоне Месси забил 37 мячей.

Отметим, что «Золотая бутса» стала четвертой в карьере аргентинца, ранее он получал награду в 2010, 2012 и 2013 годах. Таким образом, он сравнялся по числу наград с португальским нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов.

«Золотая бутса» - приз, ежегодно вручаемый лучшему бомбардиру по итогам сезона в чемпионатах всех стран, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций.