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Олимпийский комитет России согласился заплатить МОК миллионы долларов

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит Международному олимпийскому комитету (МОК) требуемые 15 миллионов долларов. Об этом сообщил президент ОКР Александр Жуков, передает ТАСС.

«Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты», — заявил Жуков.

На заседании исполкома МОК, которое состоялось 5 декабря, Россию отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушение антидопинговых правил. ОКР по решению МОК был обязан возместить стоимость расследования о системе допинга в России и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

При выполнении этих условий возможно частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что эти деньги будут выплачены только на основании договора между сторонами.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет 9-25 февраля 2018 года.

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