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Месси сделал голевой пас в матче с «Реалом» без бутсы

Lenta.ru
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Лионель Месси | Фото: REUTERS/Scanpix

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сделал голевой пас в матче с мадридским Реалом без бутсы. Видео было опубликовано на YouTube-канале Foot Dz Haka.

На 90+3-й минуте встречи Месси пошел в обводку, и в борьбе с защитником хозяев Марсело потерял бутсу. Это не помешало аргентинцу сделать результативную передачу на Алейкса Видаля.

Встреча прошла в субботу, 23 декабря, в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Благодаря этой победе сине-гранатовые оторвались от «Реала» на 14 очков в таблице чемпионата Испании.

В активе каталонцев 45 очков, сливочные набрали 31 балл и имеют одну игру в запасе.

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