«Реал» пытается удержать Роналду большими деньгами

Руководство мадридского «Реала» намерено удовлетворить финансовые аппетиты Криштиану Роналду, чтобы удержать футболиста в команде.

Руководство мадридского «Реала», как сообщает испанское издание AS, приняло решение увеличить заработную плату португальцу.

По нынешнему соглашению Роналду зарабатывает 24 млн евро в год. Зарплата Месси 40 млн евро, у Неймара 36,8 млн евро.

Напомним, что несколько дней назад в СМИ заявили, что Роналду попросил Флорентино Переса продать его в «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Криштиану 4 гола в Примере и 9 забитых мячей в Лиге чемпионов.