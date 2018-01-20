Рижское «Динамо» в Зимней классике уступило белорусским хоккеистам

Днем в субботу рижское «Динамо» провело домашний матч под открытым небом против минского «Динамо». Великолепная игра, прошедшая в микрорайоне Пурвциемс при переполненных трибунах, завершилась со счетом 3:2 в пользу белорусского клуба, хоть интрига и сохранялась до самых последних секунд.

Первый период:

Первый период команды начали в довольно динамичной и равной борьбе, но затем постепенно инициативой завладели хозяева площадки. Рижане чаще атаковали, их моменты были опаснее, тогда как минское «Динамо» отвечало довольно острыми контратаками, с которыми, впрочем, Янис Калниньш справлялся уверенно.

На 12-й минуте игрового отрезка очередная атака рижан принесла результат -

Дэнни Кристо отдал отличный пас на Брэндона Макмиллана, который замкнул передачу и вынудил голкипера минчан Юнаса Энрота, который, кстати, стоял на воротах в шапке с помпоном, натянутой на шлем, капитулировать - 1:0.

VĀĀRTII!

Ātrais pretuzbrukums Rīgai un Brendons Makmilans panāk 1-0 Dinamo labā! #WinterIceBreak pic.twitter.com/e5ig4fo04R— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 20, 2018

После заброшенной шайбы латвийцы останавливаться не собирались и продолжили давление на ворота противника, периодически создавая по-настоящему голевые моменты.

Второй период:

опасными моментами завершалась практически каждая атака, работы у Яниса Калниньша прибавилось, не отдыхал и его оппонент Энрот.

На 14-й минуте периода к радости болельщиков на забитых до отказа трибунах, возведенных специально для этого матча,

Рихард Букартс довел до 2:0, сильно и точно бросив с сильной дистанции - гоклипер минчан был бессилен.

Vēl viens pretuzbrukums, vēl vieni vārti! Rihards Bukarts gūst savus pirmos Dinamo rindās, 2-0. pic.twitter.com/LSXuaEq5BM— Viasat Sport Baltic (@ViasatSport_LV) January 20, 2018

После заброшенной шайбы рижане продолжили давление на ворота противника и могли быстро отличиться и в третий раз, но хоккейная удача в тот момент оказалась на стороне противника.

Менее, чем за 4 минуты до перерыва две минуты штрафа получил Никита Евпалов, и на реализацию лишнего гостям потребовалось всего 20 секунд

- шайбу буквально затолкали в ворота Калниньша, арбитрам пришлось посовещаться, но гол все-таки был засчитан - 1:2.

Рижане не сумели быстро прийти в себя, тогда как минское «Динамо» решило закрепить результат -

всего через 1 минуту и 4 секунды Денис Осипов бросил практически от синей линии, а Калниньш как следует среагировать не сумел - 2:2.

Третий период:

Уже через 27 секунд после стартового вбрасывания рижане получили возможность разыграть лишнего - правила нарушил Марк-Андре Граньяни.

В большинстве рижане практически все две минуты провели в зоне противника, но успеха так и не добились - Юнас Энрот действовал в воротах безупречно.

На 6-й минуте периода в меньшинстве остались уже рижане - отдыхать на скамейку штрафников отправился Брэндон Макмиллан. Впрочем, в неравных составах команды отыграли совсем недолго - менее, чем через минуту у ворот Калниньша произошла стычка, в результате которой были удалены сразу два игрока - Куинтон Хауден за удар клюшкой, а Егор Шарангович и Марис Бичевскис - за грубость.

Впрочем, и игра в неполных составах не принесла результата ни одной, ни другой команде.

В дальнейшем противники раз за разом пытались выйти вперед, но на табло сохранялся ничейный счет 2:2... Сохранялся до 16-й минуты игрового отрезка, когда

Джек Скилле бросил с дальней дистанции, шайба срикошетила от игрока и залетела в ворота рижского «Динамо» - 2:3.

В оставшиеся до конца матча рижане всеми силами пытались отыграться и даже заменили вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет так и не сумели.

В итоге, захватывающая «Зимняя классика» осталась за минским «Динамо», победившим с минимальным преимуществом со счетом 3:2.