Хиршер взял второе золото в слаломе; у Звейниекса - 35-е место

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер выиграл золотую медаль в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты 18,04 секунды. В свою очередь представитель Латвии Кристап Звейниекс завершил выступления на 35-м месте.

Вторым стал норвежец Хенрик Кристофферсен (+1,27 секунды), замкнул тройку призеров француз Алексис Пентюро (+1,31).

Отметим, что после первого заезда Звейниекс занимал 41-е место, проигрывая Хиршеру 5,54 секунды. Однако во втором заезде он допустил ошибки в верхней части трассы и показал 38-е время, но, так как несколько спортсменов не финишировали, в сумме поднялся на 35-ю позицию. Победителю он уступил 10,23 секунды.

Звейниекс стал лучшим среди представителей стран Балтии, так как 40-место занял эстонец Тормис Лайне, а 59-е место - литовец Андрей Друкаров.

Оба заезда совершили 75 спортсменов.

Ранее Марсель Хиршер на Играх-2018 был лучшим в комбинации, а на Олимпиаде в Сочи австриец взял серебро в слаломе.