Решающие заезды бобслеистов в борьбе за медали

На Олимпийских играх в Пхенчхане из латвийских спортсменов сегодня стартуют только бобслеисты. Оба экипажа в числе шести лучших, поэтому у них хорошие шансы на медали.

В 13:15 запланирован третий заезд, а в 14:45 начнется финальный, после которого и будут определены победители.

В воскресенье в соревнованиях двоек после первого заезда экипаж Оскара Мелнбардиса и Яниса Стренги был впереди. Второй заезд не был столь удачным. Мелнбардис/Стренга показали 10-й результат, заняв в результате 4-е место.

Второй экипаж Оскара Киберманиса и Матиса Микниса после первого дня занял 6-ю строчку. Первый заезд у них также не был более удачным, чем второй, в котором наши ребята показали лишь 12 результат.

Лидер дня — немец Нико Вальтер. Мелнбардис от него отстает на 0,23 секунды.