Фигуристка Медведева опровергла слухи о намерении выступать за другую страну

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева выступила с заявлением по поводу слухов о ее возможном уходе от тренера Этери Тутберидзе и намерении выступать за другую страну. Спортсменка попросила журналистов оставить в покое ее и ее тренера Этери Тутберидзе.

В СМИ появилась информация о том, что у Медведевой и Тутберидзе возник конфликт, и спортсменка якобы подумывает о смене спортивного гражданства.

«Уважаемые журналисты, успокойтесь! Новость, которую сегодня я увидела в интернете, ввела меня в ступор. Не выдумывайте того, чего нет. Займитесь делом! Оставьте в покое меня и моего тренера. Мы продолжаем работать», - цитирует Медведеву пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

ФФККР также отреагировала на слухи и заявила, что возмущена попыткой отдельных представителей СМИ использовать и распространять фейковую информацию, дестабилизируя обстановку в сборной России перед чемпионатом мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

«Федерация оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты чести наших спортсменов и тренеров», - говорится в заявлении.



