Съемная однушка и диван с сестрой на двоих: Так живет олимпийская чемпионка из России

Японская телекомпания NHK побывала в гостях у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в Москве, передает sports.ru

ТВ-журналисты NHK Japanese News побывали у олимпийской чемпионки дома, в Москве, пообщались с бабушкой, с которой она живет в съемной квартире, и посетили каток «Хрустальный» в столичном районе Коньково, где тренируется группа российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

15-летняя Алина Загитова в этом сезоне не проиграла ни одного старта – она выиграла два этапа и финал Гран-при, чемпионаты России и Европы и, конечно, Олимпийские игры.

Скоро Загитова получит из Японии еще один подарок: собаку породы акита-ину. Спортсменка решила дать собаке имя Масаро, что в переводе с японского значит «победа».

Загитова показала коллекцию игрушек, которые ей были одарены поклонниками, олимпийские награды, а также кота шиншилл и диван, где она спит с десятилетней сестрой Сабиной, которая тоже занимается фигурным катанием.