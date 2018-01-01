Остапенко поднялась до пятой позиции в мировом ранге по теннису

Несмотря на то, что сезон 2018 года для звезды Латвийского тенниса Алены Остапенко пока что не был выдающимся, поражения других теннисисток позволили ей достичь наивысшую позицию за свою карьеру в ранге WTA, заняв в нем 5-ое место.

От попадания в первую пятерку Алену могла удержать только американка Винус Вильямс, которой было необходимо получить победу в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе, но в пятницу она закончила свое участие в соревнованиях, с результатом 6-4, 4-6, 5-7 уступив юной и талантливой россиянке Дарье Касаткиной.

Неожиданно победителем турнира в Индиан-Уэллсе стала японка Наоми Осака, поднявшаяся с 44 позиции в ранге на 22.

Остапенко на этом турнире остановилась на третьем круге, а вторая теннисистка из Латвии Анастасия Севастова остановилась в 1/8 финала, уступив как раз Винус Вильямс.

В результате Остапенко улучшила свою позицию в ранге на одно место, а Севастова с 20 места поднялась на 17.