Остапенко — самая молодая в десятке лучших теннисисток планеты

Латвийская теннисистка Алена Остапенко по итогам супертурнира категории «Премьер» в Майами дошла до финала и в новом рейтинге WTA сохранила за собой рекордную в карьере пятую позицию.

На турнире во Флориде латвийская теннисистка впервые в сезоне одержала 5 побед подряд и впервые в этом году обыграла двух соперниц из топ-10 — Петру Квитову (Чехия) и Элину Свитолину (Украина).

Остапенко, которой всего 20 лет, является самой молодой в десятке лучших теннисисток планеты. Она по-прежнему стоит в рейтинге пятой, но всего до 19 очков сократила отставание от занимающей четвертое место Свитолиной.

Вторая ракетка Латвии 27-летняя Анастасия Севастова в третьем круге турнира в Майами проиграла экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (Беларусь), и в новом рейтинге поднялась с 17-й на 16-ю строку. Азаренко вернулась в топ-100, а россиянка Мария Шарапова находится в четвертом десятке. Третья ракетка Латвии 25-летняя Диана Марцинкевич занимает в рейтинге 274-е место.

Лидером рейтинга осталась Симона Халеп (Румыния). У мужчин лидером мирового рейтинга вновь стал 15-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль (Испания).