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В возрасте 18 лет скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш

novaja.lv
Фото: Sergey Malgavko / Sputnik

В возрасте 18 лет скоропостижно скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш, сообщили в Латвийской федерации мотоспорта. В прошлом году парень победил на чемпионате Латвии в классе Б, а ранее был победителем на двух соревнованиях более низкого класса.

«Латвийская федерация мотоспорта выражает глубочайшие соболезнования семье Дайниса Витолиньша и обществу «Школы детского и юношеского мототриала«», - говорится в сообщении организации.

Дайнис был учащимся Елгавской государственной гимназии. Прощание со спортсменом пройдет 14 апреля в 13:00 на кладбище Зандеру.

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