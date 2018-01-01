В возрасте 18 лет скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш

В возрасте 18 лет скоропостижно скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш, сообщили в Латвийской федерации мотоспорта. В прошлом году парень победил на чемпионате Латвии в классе Б, а ранее был победителем на двух соревнованиях более низкого класса.
«Латвийская федерация мотоспорта выражает глубочайшие соболезнования семье Дайниса Витолиньша и обществу «Школы детского и юношеского мототриала«», - говорится в сообщении организации.
Дайнис был учащимся Елгавской государственной гимназии. Прощание со спортсменом пройдет 14 апреля в 13:00 на кладбище Зандеру.