В возрасте 18 лет скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш

В возрасте 18 лет скоропостижно скончался латвийский мотогонщик Дайнис Витолиньш, сообщили в Латвийской федерации мотоспорта. В прошлом году парень победил на чемпионате Латвии в классе Б, а ранее был победителем на двух соревнованиях более низкого класса.