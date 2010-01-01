Сборная Латвии по хоккею в раздевалке слушает русскую музыку

Продолжаются тренировки сборной Латвии перед Чемпионатом мира по хоккею. Вместе с командой тренируется и нападающий Мартиньш Карсумс, который немного рассказал журналистам о тактике главного тренера канадца Боба Хартли на льду и музыкальных вкусах своих товарищей в раздевалке.

Карсумс в составе сборной не участвовал в чемпионатах мира уже с 2010 года. Практически после каждого сезона он переносит операцию на коленке и весной не может присоединиться к команде.

Нападающий рассказал журналистам, что Харли задал характер борьбы в команде:

«Нам еще предстоит привыкнуть к его тактике, потому что она другая — нападающий хоккей и все время надо двигаться», - поделился Карсумс.

Также он рассказал, что к команде присоединились и другие легионеры, например, защитник Кристап Сотниекс, который в раздевалке занял роль диджея.

«Приехал Сотниекс и включил свою музыку. Свои песни из Тольятти», - пошутил Карсумс. «До этого диджей в команде был Виталий Попов. Но с приходом Сотниекса музыкальный стиль немного поменялся, его тянет на русскую музыку, но это нормально», - отметил Карсумс.

Напомним, в рамках подготовки к Чемпионату мира Латвия 20 и 21 апреля встретится со Словакией, 27 и 28 апреля сыграет против Швейцарии и 1 мая — самая долгожданная встреча против Канады.

Чемпионат мира начнется 4 мая и пройдет в городах Дании Хернинге и Копенгагене. Победитель будет определен 20 мая.

Латвия играет в группе Б (в Хернинге):

5 мая — против Норвегии

6 мая — против Финляндии

8 мая — против Южной Кореи

10 мая — против США

12 мая — против Германии

14 мая — против Канады

15 — против Дании.

Четыре сильнейших команды попадут в четвертьфинал. А самая слабая команда группы покинет элитный дивизион. Исключением является Словакия, которая в 2019 году организует чемпионат мира, поэтому ей место в элитном дивизионе уже обеспечено.