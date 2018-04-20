Кристап Порзиньгис прилетел в Латвию

Латвийский баскетболист, игрок клуба Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис в конце апреля прилетел в Латвию, о чем он сам сообщил в социальных сетях.

В пятницу, 20 апреля, спортсмен опубликовал фото, где на фоне виден герб Лиепаи. «Дома», - так подписал фотографию Кристап.

Home A post shared by Kristaps Porzingis (@kporzee) on Apr 20, 2018 at 8:56am PDT

Как уже сообщалось, в феврале во время игры он получил травму, из-за чего ему пришлось временно оставить баскетбол и восстанавливаться. За этим процессом фанаты могут наблюдать на YouTube, где Порзиньгис уже опубликовал первый эпизод документальный фильм «Porzingis' Comeback» (Возвращение Порзиньгиса).

Баскетболист в этом сезоне был выбран для Игры всех звезд НБА, но из-за травмы колена не смог в ней принять участие. Ранее ни один латвийский баскетболист не удостаивался такой чести.