Нападающий американского футбольного клуба «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович не сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира 2018 года в России, сообщается на официальном сайте Шведской федерации футбола.

«Я разговаривал со Златаном во вторник. Он не поменял своего решения относительно выступлений за сборную», - цитирует РИА «Новости» менеджера команды Швеции Ларса Рихта.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы - 2016, отметив, что после его ухода команда перестанет быть конкурентоспособной. Позже форвард заявлял, что готов вернуться в национальную команду для участия в чемпионате мира в России, если будет в форме.

Златан Ибрагимович начал выступать за сборную в 2001 году, сыграв в 116 матчах. Нападающий является рекордсменом команды по количеству голов - 62. Он принял участие в чемпионатах мира 2002-го и 2006 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов.

Таким образом, 36-летний ветеран не будет включен в состав сборной своей страны на ЧМ-2018, который должен быть объявлен до 15 мая.

На групповом этапе чемпионата мира, стартующем 14 июня в 11 городах РФ, сборной Швеции предстоит сыграть с командами Германии, Мексики и Южной Кореи.