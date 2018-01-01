Соперникам сборной Латвии - датчанам - помогут минимум 3 игрока из НХЛ

Сопернику сборной Латвии Дании, которая в этом году является страной-хозяйкой чемпионата мира, на турнире помогут как минимум три игрока из НХЛ.

В среду Федерация хоккея Дании сообщила, что команде на чемпионате мира поможет Оливер Бьоркстранд, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс».

23-летний нападающий в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в 82 матчах забросил 11 шайб и отдал 29 результативных передач, а в розыгрышке Кубка Стенли на его счету 1 гол и 2 передачи.

В составе сборной Дании будет и Франс Нильсен, представляющий «Детроит Ред Уингз». 34-летний форвард в этом сезоне в «регулярке» в 79 матчах забросил 16 шайб и сделал 17 результативных передач.

Нильсен - самый опытный игрок НХЛ в рядах сборной Дании. Всего он в регулярном чемпионате НХЛ провел 746 матча и набрал 423 очка (152 шайбы + 271 передача).

Поможет датчанам и Фредерик Андерсен из «Торонто Мейпл Лифс». В прошедшем регулярном сезоне НХЛ вратарь провел 66 матчей, в которых в среднем пропускал 2,81 шайбу и отражал 91,8% бросков противника.

Кроме того, еще четыте датских хоккеиста на данный момент заняты в клубах НХЛ, борющихся за Кубок Стенли - Миккель Бёдкер, Янник Хансен (оба - «Сан-Хосе Шаркс»), Николай Элерс («Виннипег Джетс») и Ларс Эллер («Вашингтон Кэпиталз»).

Сборная Латвии встретится с Данией в заключительном матче группового турнира 15 мая.