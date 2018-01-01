Сборная России всухую обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

Итак, Беларусь - Россия - 0:6. Это был хороший хоккейный матч, командам за это спасибо. В таком духе продолжаем, двигаемся дальше в хорошем настроении. С победой! #RedMachine #IIHFWorlds #BELRUS— Хоккей России (@russiahockey) 7 мая 2018 г.