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Сборная России всухую обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

Meduza.io
Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Сборная России по хоккею одержала третью подряд победу на чемпионате мира, проходящем в Дании. Со счетом 6:0 команда Ильи Воробьева обыграла сборную Белоруссии.

В составе россиян заброшенными шайбами отметились Павел Дацюк (дважды), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

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